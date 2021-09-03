السلطات النرويجية تضبط عشرات القطع الأثرية العراقية

2021/09/03 | 16:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت الشرطة النرويجية اليوم الجمعة، إنها ضبطت عددا كبيرا من القطع الأثرية كانت السلطات العراقية قد أبلغت عن فقدها من بينها ما يُفترض أنها ألواح كتبت باللغة المسمارية من بلاد ما بين النهرين القديمة.

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وعثرت الهيئة الوطنية النرويجية للتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الاقتصادية والبيئية على القطع الأثرية.

وكانت الهيئة تساعد وزارة الثقافة النرويجية في أعمال البحث.

وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز، إن هذه القطع كانت جزءا من مجموعة مملوكة ملكية خاصة في النرويج، وعلى الرغم من استجواب بعض الشهود، لم يتم توجيه اتهامات جنائية لأحد.

وقالت الهيئة في بيان: ”في المجمل، تم ضبط ما يقرب من 100 قطعة (تصنف على أنها) مهمة للتراث الثقافي العالمي“.

وأضافت: ”يجري فحصها الآن على أيدي خبراء للتأكد من أصالتها، وتحديد مصدرها إذا كان ذلك ممكنا“.

ولم تذكر الشرطة متى أو كيف وصلت هذه القطع إلى الدولة الواقعة في شمال أوروبا.

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جرح ’غائر’ رغم استعادة آلاف القطع

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