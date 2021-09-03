هو شي منه: كيف أصبحت شيوعيًا (ترجمة) - مرتضى العبيدي

2021/09/03 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرتضى_العبيدي بعد الحرب العالمية الأولى، كسبت رزقي في باريس، أحيانًا كنت أعمل لدى مصور فوتوغرافي، وأحيانًا رسام "للتحف الصينية" (المصنوعة في فرنسا!).



كما وزعت منشورات تدين الجرائم التي يرتكبها المستعمرون الفرنسيون في فيتنام.



في ذلك الوقت، لم أكن أؤيّد إلا بشكل غريزي ثورة أكتوبر، ولم أستوعب بعد أهميتها التاريخية الكاملة.



لقد أحببت لينين وأعجبت به لأنه كان وطنيًا عظيمًا حرر مواطنيه ؛ حتى ذلك الحين، لم أقرأ أ ......





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