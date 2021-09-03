يفتتح اليوم الجمعة مهرجان دوفيل للسينما الاميركية ، 13 فيلم في المسابقة - سمير حنا خمورو

2021/09/03 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو منذ إنشائه في عام 1975 ، سلط مهرجان دوفيل للسينما، الضوء على التنوع في السينما الأمريكية، من إنتاجات هوليوود الكبرى إلى الأفلام المستقلة ، ولم يتوقف أبدًا عن اكتشاف المواهب الجديدة في الإخراج والتمثيل.



في بداية شهر أيلول / سبتمبر من كل عام ، يتم تقديم أكثر من 100 فيلم للجمهور على ثلاثة مواقع: المركز الدولي لدوفيل ، وكازينو لوسيان باريير في دوفيل ، وسينما لو مورني.



في هذا الحدث السينمائي الرائع يتي ......





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