((ربيعنا العربي)) .. هل سرق حقا؟ - عبدالله عطية شناوة

2021/09/03 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة يستمر النقاش حول فرضية، أرتقت لدى البعض الى مصاف الحقيقة المؤكدة، مفادها أن (( الربيع العربي)) قد سرق، وان نهوض المجتمعات العربية، قد أجهض بواسطة قوى الإسلام السياسي وتفرعاتها من الجماعات الإرهابية لمصلحة الأعداء الخارجيين لهذه المجتمعات.



فما حقيقة هذه الإفتراضات، وما مدى صحتها؟ ومالذي جرى بالفعل؟في بلد بعد آخر، من بلدان (( الربيع العربي ))، تدفقت الى الشوارع والميادين جموع مليونية ......





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