أكبر ديناصور ثلاثي القرون في العالم معروض للبيع في مزاد.. ما ثمنه المحتمل؟

2021/09/03 | 16:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن يصبح الهيكل العظمي لأحفورة ديناصور ثلاثي القرون (تريسيراتوبس)، وعمره 66 مليون عام، ملكًا لأحد المحظوظين، إذا كان لديهم ما يقدر بنحو 1.4 مليون دولار.

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