2021/09/03 | 17:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصدر طبي، اليوم الجمعة، عن وفاة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم .

وقال المصدر ان “الوفاة اثر سكتة قلبية مفاجئة”.

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