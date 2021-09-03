المرور توضح غرامة “السايبا” البالغة أكثر من 200 مليون

2021/09/03 | 17:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت مديرية المرور العامة توضيحاً بشأن الغرامة المالية المفروضة بحق سائق سايبا أخذت حيزاً في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مدير العلاقات والاعلام في مديرية المرور العامة العميد حيدر كريم للوكالة الرسمية، اليوم الجمعة، إن “الغرامة المالية المفروضة على احد السائقين لسيارة نوع سايبا والبالغة أكثر من 215 مليون دينار جاءت نتيجة التراكمات في مخالفاته نتيجة عدم الالتزام في اشارات المرور والقوانين الملزمة في التطبيق، وكذلك عدم الاستعلام عن الغرامات على موقع مديرية المرور العامة على الكوكل”.

وأضاف، أن “بإمكان صاحب السيارة السايبا مراجعة دوائر المرور مع جلب وصولات الغرامات ليتم المطابقة للرقم ليتم التأكد من ذلك اضافة للقيام بتقسيط المبلغ”.

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