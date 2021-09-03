دراسة حديثة: الكوليسترول يقف وراء المرض القاتل

2021/09/03 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت دراسة طبية حديثة، عن ارتفاع في مستويات الكوليسترول لدى الأشخاص المصابين ببعض أنواع السرطان.

ووفق الباحثين في كلية الطب بجامعة "ديوك" الأميركية، فإن مستويات الكوليسترول العالية قد تغذي مقاومة السرطان لموت الخلايا، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم المرض.

وشدد أستاذ علم العقاقير وبيولوجيا السرطان الدكتور دونالد ماكدونيل، على أهمية النتائج التي تم التوصل إليها قائلا ان "دراستنا تجيب عن القائمة الطويلة من الأسئلة المتعلقة بتأثير السمنة وفرط كوليسترول الدم على بيولوجيا السرطان".

ونقل موقع "ميديكال نيوز توداي" عن مديرة أبحاث السرطان وبيولوجيا الخلايا بالجمعية الأميركية للسرطان، لين إلمور، قولها ان "البيانات أظهرت أن ارتفاع الكوليسترول في الدم يعزز السرطانات المرتبة بأمراض النساء".

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