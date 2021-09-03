البيشمركة: النقاط المشتركة تحت إمرة وزارة الدفاع الاتحادية

2021/09/03 | 17:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ كشف الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، اليوم الجمعة، عن مهام قوات البيشمركة في قضاء سنجار، فيما أكد أن القوة المسؤولة عن النقاط المشتركة تحت إمرة وزارة الدفاع الاتحادية.وقال الياور للوكالة الرسمية: إن"وزارة البيشمركة ليست طرفاً في الاتفاق الحكومي الحاصل حول قضاء سنجار باعتبار أن قوات البيشمركة لا تدخل المدن"، مبيناً أن "الاتفاق تم ما بين وزراتي الداخلية في المركز والإقليم".وأضاف أن "الاتفاق الحاصل هو تشكيل قوات من الشرطة تابعة الى وزارة الداخلية الاتحادية من أهالي سنجار للحفاظ على الأمن في القضاء".وبشأن النقاط المشتركة بين المركز والإقليم، أكد الياور أنه "سيتم تشكيل لواءين تابعين لوزارة الدفاع الاتحادية وستكون القيادة للوزارة"، لافتاً الى أن "مهام قوات البيشمركة ستكون فقط في المشاركة بإعداد المقاتلين".وتابع أنه "لا توجد أي قوات للبيشمركة خارج الإقليم"، لافتاً الى أن "القيادة والعمليات والادارة والأوامر والتجهيزات والرواتب، جميعها من الحكومة الاتحادية".وبشأن التعاون العسكري المشترك، أوضح الياور أن "قوات البيشمركة لديها اجتماعات وتعاون مع قيادة العمليات المشتركة"، لافتاً الى "وجود لجنتين للتنسيق في الأعمال العسكرية".وبين أن "مركز التنسيق في محافظة ديالى وكركوك وبغداد ومخمور والكسك في مدينة الموصل فضلاً عن وجود ستة ضباط من البيشمركة يعملون في قيادة العمليات المشتركة ينسقون كل العمليات العسكرية ما بين البيشمركة وقوات الجيش الاتحادية./انتهى9

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