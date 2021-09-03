2021/09/03 | 17:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أعلنت العتبة العباسية المقدسة عن اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة جائحة كورونا خلال الزيارة الأربعينية، مبينة أن ذلك يهدف الى الحفاظ على سلامة الزائرين وخدمة العتبة المقدسة والمتطوعين خلال الزيارة.وتركز خطة العتبة العباسية ووزارة الصحة على جانب التوعية والتثقيف للزائرين في كيفية الوقاية من الوباء، والتأكيد على المواكب الحسينية والزائرين بأخذ اللقاح المضاد للفيروس قبل موعد الزيارة والتشجيع عليه.ومنذ انطلاق الجائحة تتخذ العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية سلسلة من الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كنشر وتوفير مواد التعقيم الطبي في مواقع مختلفة من محيط العتبتين المقدستين والمداخل والابواب المؤدية الى الحرمين الشريفين، وتوزيع الكمامات.وساهمت العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية في دعم جهود الجهات الصحية في مواجهة جائحة كورونا من خلال تشييد مراكز الشفاء وردهات العزل الصحي في معظم محافظات العراق./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة العباسية تتخذ اجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال زيارة الأربعين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة العباسية تتخذ اجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال زيارة الأربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).