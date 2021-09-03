2021/09/03 | 17:38 - المصدر: الايام نيوز

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ظهرت المقالة الداخلية تصدر توجيها للراغبين بالتحويل من الملاك العسكري للمدني أولاً على الايام نيوز.

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