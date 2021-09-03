2021/09/03 | 17:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعزي وكالة نون الخبرية، المرجعية

الدينية العليا ومراجع الدين العظام

بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله

العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (قدس).

وتوفي المرجع الديني الكبير آية الله

العظمى السيد محمد سعيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة نون الخبرية تعزي مراجع الدين العظام بوفاة المرجع الحكيم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة نون الخبرية تعزي مراجع الدين العظام بوفاة المرجع الحكيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).