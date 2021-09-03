وفاة المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم

2021/09/03 | 17:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف- واعتوفي المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم، اليوم الجمعة، أثر سكتة قلبية مفاجئة عن عمر 87 عاماً.وتوفي المرجع الراحل في مستشفى الحياة في مدينة النجف الأشرف.ويعد السيد محمد سعيد بن محمد علي بن أحمد بن محسن الطباطبائي الحكيم من مواليد (1354 هـ - 1934 ميلادي في مدينة النجف) مرجعا شيعيا معاصرا، وواحداً من كبار المرجعيات الدينية في النجف الأشرف.

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