2021/09/03 | 17:45 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابل.. مقتل شابين إثر شجار في إحدى أسواق منطقة الحصوة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: hLNQlsPYmjY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابل.. مقتل شابين إثر شجار في إحدى أسواق منطقة الحصوة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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