شاهد بالفيديو.. بابل.. مسلسل انقطاع التيار الكهربائي يعود من جديد والحكومة المحلية تطالب بإنصاف المحافظة

2021/09/03 | 17:45 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: OSLL3WnHDWo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابل.. مسلسل انقطاع التيار الكهربائي يعود من جديد والحكومة المحلية تطالب بإنصاف المحافظة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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