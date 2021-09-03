وفاة المرجع الديني محمد سعيد الحكيم

2021/09/03 | 17:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توفي المرجع الديني، محمد سعيد الحكيم، الجمعة، في محافظة النجف، إثر سكتة قلبية مفاجئة.

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والحكيم، هو مرجع شيعي معاصر، ويعد واحداً من كبار المرجعيات الدينية في النجف، وهو ابن محمد علي الحكيم، أحد رجال الدين الكبار في النجف.

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