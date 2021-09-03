2021/09/03 | 17:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني غادر أحدهما للتو النادي الذي نشأ فيه وأصبح محترفا، بينما عاد الآخر إلى النادي الذي جعله نجما عالميا، ولذلك ورغم أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو تجاوزا الثلاثين من عمرهما، لكنهما يظلان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما الأرقام القياسية التي لا يزال بإمكان رونالدو وميسي تحطيمها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما الأرقام القياسية التي لا يزال بإمكان رونالدو وميسي تحطيمها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما الأرقام القياسية التي لا يزال بإمكان رونالدو وميسي تحطيمها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).