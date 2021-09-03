وفاة مرجع ديني عراقي كبير

2021/09/03 | 17:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، الجمعة، بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى محمد سعيد الحكيم، اثر سكتة قلبية مفاجئة.

والمرجع محمد سعيد الحكيم هو ابن محمد علي بن أحمد بن محسن الطباطبائي الحكيم (1354 هـ - 1934 ميلادي في مدينة النجف) وهو مرجع شيعي معاصر، ويعد واحدا من كبار المرجعيات الدينية في النجف.

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