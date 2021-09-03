إسرائيل: صاروخ مضاد للطائرات تم إطلاقه من سوريا.. وأفيخاي أدرعي يوضح مصيره

2021/09/03 | 17:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن صاروخًا مضادًا للطائرات، تم إطلاقه من سوريا في اتجاه الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية.

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