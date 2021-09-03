2021/09/03 | 18:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت دنيا مياتوفيتش، مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، في بيان إن التعديلات والمواد المقترحة "ستعرقل بشكل خطير عمل إنقاذ الأرواح" الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("يحظر إنقاذ المهاجرين".. مجلس حقوقي أوروبي ينتقد مسودة قانون يوناني) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("يحظر إنقاذ المهاجرين".. مجلس حقوقي أوروبي ينتقد مسودة قانون يوناني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).