الداخلية تصدر توجيهاً يخص المنتسبين من حملة الشهادات

2021/09/03 | 18:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، توجيها يخص حملة شهادات البكالوريوس فما فوق.وقال الغانمي في بيان، “نفتخر ان لدينا كفاءات من منتسبي وزارة الداخلية وهم حملة شهادات البكالوريوس فما فوق ، وقد اثروا على أنفسهم بأن يجمعوا بين الأكاديمية وشرف العسكرية، وبعد أن تابعت شخصياً مناشداتهم، ومن أجل تكييف وضعهم وإعطاء كل ذي حق حقه، وجهنا بإعداد استمارة لمعرفة تخصصات وأعداد الراغبين منهم بالتحويل من الملاك العسكري الى المدني”.

وأضاف، “نأمل لهم المزيد من النجاح والعطاء لخدمة هذا البلد، فإن العلم أساس البناء والتقدم والمهنية”.

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