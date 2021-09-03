2021/09/03 | 18:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضحت وزارة النفط، اليوم الجمعة، آلية تقسيم الزيادة التدريجية للإنتاج التي تم الاتفاق عليها في “أوبك +”، فيما أكدت أن هذه الزيادة ستسهم في التقليل من نسبة العجز في الموازنة المالية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط: الزيادة التدريجية للإنتاج تسهم بتقليل نسبة العجز بالموازنة المركز الخبري الوطني.

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