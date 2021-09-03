السيد حسن الزاملي يعزي برحيل المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم 

2021/09/03 | 18:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عزى إمام جمعة الديوانية، السيد حسن الزاملي، برحيل المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم.وذكر السيد الزاملي في بيان: “نعزي ألامه الاسلامية اتباع اهل البيت عليهم السلام وأخص بالذكر إسرة آل الحكيم (آل الفقاعة والشهادة) برحيل العالم الرباني المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم أعلى الله تعالى مقامه […]

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