2021/09/03 | 18:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Eqllyklh-vc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشاهد جوية تكشف حجم الأضرار الذي خلفته الفيضانات في ولاية نيوجيرسي الأميركية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشاهد جوية تكشف حجم الأضرار الذي خلفته الفيضانات في ولاية نيوجيرسي الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).