مجلس النواب يعزي بوفاة المرجع الديني محمد سعيد الحكيم

2021/09/03 | 18:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعى مجلس النواب، الجمعة، المرجع الديني، محمد سعيد الحكيم، الذي وافته المنية اليوم.

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وقال مجلس النواب في بيان: إن "الأمين العام لمجلس النواب ينعى المرجع الكبير محمد سعيد الحكيم، الذي كان مرجعا وفقيها ورمزا من رموز العالم الاسلامي ".

وقال الأمين العام سيروان عبدالله في بيان التعزية: "أعزي نفسي أولا واعزي الشعب العراقي والامة الاسلامية وعائلة الحكيم خاصة، برحيل المرجع الكبير وقطب من اقطاب العلم والمعرفة والفقه الاسلامي السيد محمد سعيد الحكيم (رحمه الله)".

وأضاف، "لقد فقد العراق والعالم العربي والاسلامي ، علماً وعالماً كبيراً من فقهاء المسلمين ومرجعا له مكانته ودوره في خدمة الاسلام ، وكان مثال العالم الفقيه وصاحب الادب الرفيع في اخلاقيات الايمان والاسلام ، ولطالما كان لنا عونا وسندا وتربطنا به علاقة روحية وابوية".

وتوفي المرجع الديني، محمد سعيد الحكيم، الجمعة، في محافظة النجف، إثر سكتة قلبية مفاجئة.





والحكيم، هو مرجع شيعي معاصر، ويعد واحداً من كبار المرجعيات الدينية في النجف، وهو ابن محمد علي الحكيم، أحد رجال الدين الكبار في النجف.

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