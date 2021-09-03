2021/09/03 | 18:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط مواد طبية مخالفة لشروط وضوابط الخزن والاستيراد في ميناء ام قصر الشمالي.وذكرت الهيأة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “بجهود وتنسيق عالي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مواد طبية مخالفة للشروط في ام قصر الشمالي المركز الخبري الوطني.

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