توضيح حكومي بشأن توطين لاجئين افغان في محافظة عراقية

2021/09/03 | 18:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح مستشار محافظ الأنبار لشؤون العشائر سفيان العيثاوي، بشأن الانباء التي تحدثت عن توطين لاجئين افغان في محافظة الانبار.

وقال العيثاوي، في تصريح لـNRT اليوم، (3 ايلول 2021)، انه "ليس لدينا أي معلومات عن هذا الموضوع، ولا صحة له، وان كانت هناك نوايا فهي مرفوضة رفضا قاطعا، كون محافظة الانبار لا تتحمل أي غرباء لان الوضع الامني لا يزال غير مستقرا وهناك عمليات في عمق صحراء الانبار ولا يزال تنظيم داعش يروم بالعبث بامن وامان المحافظة".

وأضاف، ان "هذا الموضوع سيواجه بقوة وستتصدى عشائر الانبار لمثل هكذا مشروع الا اذا كانت الحكومة المركزية مقتنعة قناعة كاملة بان هذا الامر لن يؤثر على الوضع الامني".

وتداولت بعض المواقع الاخبارية في وقت سابق من اليوم الجمعة، انباء بشأن توطین لاجئین افغان في العراق برعاية قطرية اماراتية، مقابل منح متیازات للعراق، وان الانباء تشیر الی محاولة توطین هؤلاء في محافظة الانبار.

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