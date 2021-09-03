2021/09/03 | 18:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع عدم الحاجة إلى القيادة، قد ينحني ركاب المقعد الأمامي في سيارة "غراند سفير" يومًا ما إلى الخلف والاسترخاء.السيارة ذاتية القيادة وكهربائية بالكامل، وهي مزودة بعجلة تحكم قابلة للطي.

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