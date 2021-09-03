2021/09/03 | 18:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kuY8o_XrRmY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد أن قاموا بمناشدة فريق من الواقع .. الحالات الثلاث ترتسم البسمة على وجوههم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد أن قاموا بمناشدة فريق من الواقع .. الحالات الثلاث ترتسم البسمة على وجوههم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).