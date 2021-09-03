2021/09/03 | 18:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WpfXbbryQms

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #بلا_أقنعة مع هيفاء الحسيني | حامد المطلك: الدعم الخارجي قد يصل مئة بالمئة وهو من يضعف الدولة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #بلا_أقنعة مع هيفاء الحسيني | حامد المطلك: الدعم الخارجي قد يصل مئة بالمئة وهو من يضعف الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).