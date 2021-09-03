حكومة الأنبار تحذر من 'فتنة كبيرة' وتوجه طلبا للكاظمي

2021/09/03 | 18:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مستشار محافظ الأنبار لشؤون العشائر، سفيان العيثاوي، الجمعة، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بمنع وصول متظاهرين إلى محافظة الانبار لدرء فتنة كبيرة لا يحمد عقباها.

وقال العيثاوي، في تصريح لـNRT اليوم، (3 ايلول 2021)، انه "وصلت برقية من قيادة عمليات بغداد بتشديد الاجراءات الامنية في بغداد والفرات الاوسط لمنع وصول المتظاهرين من المحافظات الجنوبية باتجاه محافظة الانبار كون مطالبهم ليست في محافظة الانبار وانما في العاصمة بغداد، وان وصلوا ربما سيستهدفهم تنظيم داعش، ومن ثم ستكون هناك اتهامات على شعب الانبار بانهم استهدفوا ابناء الوسط والجنوب ويستغل هذا الموضوع تنظيم داعش والخلايا النائمة".

وأضاف: "نطالب القائد العام للقوات المسلحة بان يمنع وصولهم إلى محافظة الانبار لمنع ودرء فتنة كبيرة لا يحمد عقباها كون عشائر الانبار ترفض رفضا قاطعا اي مظاهر للتظاهرات او المطالبات".

وتابع العيثاوي، "نحن لدينا مطالب منها التعويضات والعديد من الامور وان مطالبنا مع مطالبهم تتوجه إلى العاصمة بغداد لا إلى الانبار، كون المحافظة كانت منكوبة ولا تزال تعاني حتى اللحظة من ظيم وويلات تنظيم داعش، ودفعنا فاتورة تظاهر سابق لم نجن منه الا الحرق والتدمير والشهداء والدماء التي سالت على ارض الانبار".

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