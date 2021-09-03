2021/09/03 | 18:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى ممثلون عن بريطانيا وألمانيا قيادات في حركة طالبان في الدوحة، في وقت أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه إرسال بعثة دبلوماسية مشتركة للكتلة إلى كابول إذا تم استيفاء الظروف الأمنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة طالبان.. الاتحاد الأوروبي مستعد للتواجد في كابول.. واتصالات قوية بين روسيا والحركة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة طالبان.. الاتحاد الأوروبي مستعد للتواجد في كابول.. واتصالات قوية بين روسيا والحركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).