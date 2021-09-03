مرشح “مدينة الدمار” يتحدث لـ”النور” عن أولويات عمله

2021/09/03 | 18:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد المرشح عن الدائرة السادسة في محافظة نينوى، خالد العطية، تسلسل (74) الجمعة، أن المناطق الواقعة تحت تلك الدائرة، تعاني الدمار والخراب بشكل تام.وقال العطية، في تصريح لـ”النور نيوز” أن ” أبرز المناطق الواقعة تحت تلك الدائرة، هي الجانب الأيمن لمحافظة نينوى، والذي ما زال يعاني الإهمال والدمار، والتخريب، بسبب سيطرة …

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