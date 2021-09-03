2021/09/03 | 18:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ تكنلوجيا أعلنت وسائل إعلام أن تطبيق “واتساب” سيتوقف عن العمل على مجموعة من الهواتف الذكية القديمة في غضون شهرين، مما يترك ملايين الأشخاص غير قادرين على رؤية رسائلهم.وابتداء من أول نوفمبر القادم، سيوقف “واتساب” الدعم لمجموعة من طرازات الهواتف الذكية القديمة، العاملة بنظام “آندرويد” و”آي أو إس”.وحسبما ذكرت صحيفة “ذا صن” …

ظهرت المقالة في غضون شهرين..



“واتساب” يودع للأبد ملايين الهواتف أولاً على النور نيوز.

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