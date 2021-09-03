لدينا 18 ملف فساد لو اطلعتم عليها ستصابون بأزمة قلبية

2021/09/03 | 19:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن ثمانية عشرة ملف فساد جديد في البلاد، مشيراً إلى أنه

وقال الكاظمي خلال لقائه عدداً من الإعلاميين، لو اطلعتم عليها ستصابون بأزمة قلبية، وشدّد الكاظمي على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية، لافتاً إلى أن عائدات النفط لا تغطي رواتب الموظفين.



وأوضح أن احتياطي البنك المركزي كان واحد وخمسين مليار دولار والآن أصبح واحد وستين مليار دولار، مبيّناً أن هناك سوء تخطيط في البلاد.

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