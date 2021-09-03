لا تعارض بين المقاومة والتسوية السياسية - إبراهيم ابراش

2021/09/03 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_ابراش العلاقة بين العمل العسكري و العمل السياسي والدبلوماسي من كلاسيكيات علم السياسة وقوانين الحرب منذ ان وجِد علم السياسة بل منذ ان وجِدت البشرية، إلا أن مشكلة بعض الفاعلين السياسيين الفلسطينيين أنهم لا يقرأون التاريخ ولا يستفيدون من تجارب الشعوب كما لا يحترمون الشعب الفلسطيني ويريدون تحويله لحقل تجارب لأفكارهم الجاهلة ومصالحهم الخاصة، حيث يصرون على اصطناع تعارض ما بين المقاومة وخطابها من جانب والتسوية ......





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