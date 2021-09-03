طالبان .... إرهاب وتطرف ديني أم حركة تحرر وطني ....؟؟؟ - زياد عبد الفتاح الاسدي

2021/09/03 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي بداية نشوء حركة طالبان كانت في منتصف العقد الاخير من القرن الماضي (عام 1994) وذلك بعد مضي مايقرب من خمس سنوات على انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان عام 1989 ..



وقد نشأت هذه الحركة بعد بضعة سنوات من تأسيس تنظيم القاعدة أواخر الثمانينات عشية الانسحاب السوفييتي من افغانستان ...



ومن الواضح بكل تأكيد أن كل من حركة طالبان وتنظيم القاعدة وكل ماتفرع عن القاعدة لاحقاً من تنظيمات وتحديداً ما يُعرف بالدول ......





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