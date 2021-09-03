تقرير يكشف عن خدعة تمارسها واشنطن في العراق ومهمة جديدة لقواتها - عاجل

2021/09/03 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

في الوقت الذي يصارع فيه الأفغان الخوف وعدم اليقين بعد سيطرة طالبان عقب انسحاب الجيش الأمريكي من بلادهم ، بدأ العراقيون يتساءلون عما إذا كان دورهم سيكون التالي.

بحسب تقرير نشره موقع “ Bloomberg “ وترجمته (بغداد اليوم ) ، يرى محللون ان "العراق كأفغانستان ، حيث يكمل الوجود العسكري الأمريكي الآن عامه الثامن عشر ، مثل حرب أبدية أخرى " .

واضاف التقرير "لكن بعكس افغانستان ، فأن إطالة هذا الوجود شرط ضروري لعدد من الأهداف الأمريكية المتداخلة ، بما في ذلك الحفاظ على السلام الهش للبلاد ، وحماية حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، ومنع عودة ظهور داعش ، ومنع النفوذ الايراني في البلاد ، من الواضح أن هذه كلها تصب في المصلحة الوطنية الأمريكية".

وتابع التقرير ان "الرئيس بايدن لديه تاريخ من الأفكار المتهورة حول الشرق الأوسط - بصفته عضوًا في مجلس الشيوخ ، أيد اقتراحًا بـ "التقسيم الناعم" للعراق على أسس عرقية وطائفية ، ولم يفكر كثيرًا في ما إذا كان العراقيون يريدون التقسيم بهذه الطريقة ، لحسن الحظ ، امتنع عن تأييد مثل هذه الآراء منذ دخوله البيت الأبيض وتوليه السلطة".

على عكس حالة أفغانستان ، يبدو أنه مقتنع بأن العراق مسألة مختلفة ، وبدلاً من سحب جميع القوات الأمريكية ، قرر أن مهمتهم ستتحول من محاربة الأعداء إلى مساعدة العراقيين على القيام بالمهمة.

يقول مراقبون ان هذا جزء مخادع للغاية ، ويسمح لكل من بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإرضاء الدوائر الانتخابية المحلية التي تطالب بخروج أمريكي كامل ، حيث سيتمكن الرئيس الأمريكي أن يتظاهر بأنه حتى لو لم يعيد القوات إلى الوطن ، فقد أخرجهم من خط المواجهة ، والكاظمي في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة ، يمكن أن يرضي الجهات التي تريد رحيل الأمريكيين.

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