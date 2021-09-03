السفير الصربي يعزي بوفاة المرجع الحكيم

2021/09/03 | 19:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قدم السفير الصربي اوروش بالوف التعزية بوفاة المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم.وقال في التعزية : اعمق التعاطف والتعازي في وفاة عالم شيعي مرموق ومحترم.وكان مصدر طبي في مستشفى الحياة في النجف اكد وفاة المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم خلال مضاعفات جراحية حصلت له اثناء اجرائه عملية جراحية في المستشفى./انتهى3

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