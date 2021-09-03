مكافحة حريق اندلع في بساتين بهرز بديالى

2021/09/03 | 19:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / كافحت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع في بساتين بهرز في محافظة ديالى .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان حريقا نشب في بساتين النخيل في منطقة الشاني جنوب ناحية بهرز جنوب بعقوبة وقد تمكنت فرق الدفاع المدني من مكافحة النيران والسيطرة على الموقف .واضاف ان الحادث ادى الى خسائر اقتصادية كبيرة /انتهى

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