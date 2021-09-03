ذي قار تفقد 5 آلاف ميغا واط بسبب توقف الغاز الإيراني

2021/09/03 | 19:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت حكومة ذي قار المحلية، فقدان 5 آلاف ميغا واط من الإنتاج الوطني بسبب توقف الغاز الإيراني.

وقالت الحكومة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "سبب أزمة الكهرباء هو توقف تجهيز الغاز الإيراني والذي أدى إلى خروج 5000 ميكا من الإنتاج الوطني".

وأكد البيان أن "كوادرها تعمل على تعويض الإنتاج باستخدام بدائل للغاز، لحين حل أزمة الغاز مع إيران".

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