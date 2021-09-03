2021/09/03 | 19:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعتقل الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، علي العجيلي الحسناوي، أخطر إرهابي في مدينة براك الشاطئ جنوبي ليبيا، وأحد المتورطين في مذبحة “براك الشاطئ” التي راح ضحيتها 148 شخصا بين مدني وعسكري، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أخطر إرهابيي القاعدة في قبضة الجيش الليبي المركز الخبري الوطني.

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