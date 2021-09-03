ياور: البيشمركة ليست طرفا في الاتفاق حول سنجار ومهامها خارج المدن فقط

2021/09/03 | 19:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور عن طبيعة دور قوات البيشمركة في قضاء سنجار.

واكد ياور في تصريح ان الاتفاق حول سنجار تم ابرامه بين وزراتي الداخلية في المركز والإقليم وهو ما يعني ان وزارة البيشمركة ليست طرفاً فيه لأنها لا تدخل المدن مبينا ان الاتفاق يقضي بتشكيل قوات من الشرطة تابعة الى وزارة الداخلية الاتحادية من أهالي سنجار للحفاظ على الأمن في القضاء.

وحول النقاط المشتركة بين بغداد وأربيل أشار ياور الى تشكيل لواءين تابعين لوزارة الدفاع الاتحادية التي تتولى قيادتهما مضيفا ان مهام قوات البيشمركة ستقتصر على المشاركة في إعداد المقاتلين.

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