الحشد معزيا بوفاة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم: كان داعما للحركة الجهادية في العراق

2021/09/03 | 19:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نعت هيأة الحشد الشعبي، بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم “قدس سره” في النجف الأشرف اليوم الجمعة.وذكر بيان للهيأة “نرفع آيات الحزن والأسى بالمصاب الأليم للأمة المتمثل برحيل آية الله العظمى المرجع السيد (محمد سعيد الحكيم) الذي غادرنا جسدا نهار هذا اليوم إثر سكتة قلبية”.وأضاف “لقد كان […]

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