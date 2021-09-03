بالصور.. جموع غفيرة تحتشد بالمستشفى التي توفي فيها المرجع الحكيم

2021/09/03 | 19:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتشدت جموع غفيرة بالمستشفى في النجف الاشرف.

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