رئيس الجمهورية يعزي بوفاة المرجع الكبير آية الله العظمى السيِّد محمد سعيد الحكيم: علما من اعلام الأمة الاسلامية

2021/09/03 | 19:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عزى رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الجمعة، بوفاة المرجع الكبير آية الله العظمى السيِّد محمد سعيد الحكيم، مشيرا الى انه كان علما من اعلام الأمة الاسلامية.وقال رئيس الجمهورية في بيان: “بمزيدٍ من التسليم والرضا بقضاء الله تعالى وقدره، تلقينا نبأ وفاة المرجع الكبير آية الله العظمى السيِّد محمد سعيد الحكيم (قدَّس الله نفسه […]

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