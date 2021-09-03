رئيس الجمهورية معزيا بوفاة السيد الحكيم: كان علما من اعلام الأمة الاسلامية

2021/09/03 | 19:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عزى رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الجمعة، بوفاة المرجع الكبير آية الله العظمى السيِّد محمد سعيد الحكيم، مشيرا الى انه كان علما من اعلام الأمة الاسلامية.وقال رئيس الجمهورية في بيان […]

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