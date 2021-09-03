توجيه من الداخلية بشأن الراغبين بالتحويل من الملاك العسكري الى المدني

2021/09/03 | 19:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الجمعة، بإعداد استمارة لمعرفة تخصصات وأعداد حملة شهادات البكالوريوس فما فوق الراغبين بالتحويل من الملاك العسكري الى المدني.

وقال الغانمي، في بيان اليوم، (3 ايلول 2021)، انه "نفتخر ان لدينا كفاءات من منتسبي وزارة الداخلية وهم حملة شهادات البكالوريوس فما فوق، وقد اثروا على أنفسهم بأن يجمعوا بين الأكاديمية وشرف العسكرية".

وأضاف، "وبعد أن تابعت شخصيا مناشداتهم، ومن أجل تكييف وضعهم وإعطاء كل ذي حق حقه، وجهنا بإعداد استمارة لمعرفة تخصصات وأعداد الراغبين منهم بالتحويل من الملاك العسكري الى المدني".

وتابع، "نأمل لهم المزيد من النجاح والعطاء لخدمة هذا البلد..



فإن العلم أساس البناء والتقدم والمهنية".

A.A

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