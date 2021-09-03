2021/09/03 | 19:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تطوير "إيما" بواسطة شركة سنغافورية ناشئة AiTreat، وهي عبارة عن روبوت صممت لمنح تدليك Tui Na، وهو فرع من فروع الطب الصيني التقليدي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف إلى "إيما": مدلكة روبوتية تمارس علاجات صحية قديمة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف إلى "إيما": مدلكة روبوتية تمارس علاجات صحية قديمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).