2021/09/03 | 19:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7OVbBimHLDc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني| كاظم الحاج: الجهات التي تتدخل بالشأن العراقي هي أميركا وفرنسا ودول الخليج) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني| كاظم الحاج: الجهات التي تتدخل بالشأن العراقي هي أميركا وفرنسا ودول الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).